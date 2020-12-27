Вандалы разрисовали стены православной часовни в Исландии

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Неизвестные вандалы разрисовали стены православной часовни в Рейкьявике. Об этом сообщили в Русском культурном центре Исландии в воскресенье, 27 декабря.

Инцидент произошел накануне, 26 декабря. Отмечается, что рисунки на стенах часовни напоминают автографы граффитистов.

По мнению настоятеля прихода протоиерея Тимофея Золотуского, происшествие не является актом, направленным непосредственно против церкви. Причина в том, что окружающие здание заборы были также разрисованы.

Золотуский добавил, что, вероятнее всего, произошедшее было просто «хулиганской выходкой людей, которым было нечем заняться», передает РИА Новости.

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