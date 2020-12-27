Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Участники городской программы «Арт-Лаборатория» завершают работу над своими проектами. Презентация творческих экспериментов школьников пройдет в онлайн-формате.

В этом году участники «Арт-Лаборатории» общаются с наставниками дистанционно. Вроде бы ограничение, но они воспринимают его как возможность проявить свою креативность. Всего в «Арт-Лаборатории» девять творческих направлений — девять команд, каждая из которых делает нечто удивительное.

— У нас будет виртуальный дом, внутри которого ребята создают комнаты, посвященные какой-то теме из области спекулятивной истории, — рассказала куратор направления «Сайнс-арт» Ольга Ремнева. — Они сами это придумали и теперь ставят перед собой такие вопросы, как, например: «А что, если бы князь Владимир принял не православную веру, а католическую?» Сайнс-арт — направление современного искусства, где творчество тесно переплетается с научными открытиями и различными технологиями.

В рамках «Арт-Лаборатории» ребята учатся работать с искусственным интеллектом.

— Интерьеры каждой комнаты создаются при помощи нейросети, — пояснила Ремнева. — Но ее обучают этому сами ребята. Так, одна из комнат будет оформлена в советском стиле. Для этого участникам нужно собрать большое количество картинок с интерьерами квартир определенного периода и «скормить» их нейросети, чтобы она их проанализировала и выдала свой вариант.

Алиса Никитина, одна из участниц проекта, учит нейросеть писать стихи в стиле Александра Пушкина. Виртуальная 3D-модель поэта появится в комнате, посвященной восстанию декабристов.

— Мы хотим показать, каким могло быть утро на следующий день после восстания, если бы оно закончилось успешно, — рассказала Алиса. — В нашей комнате Пушкин будет читать строки из своего произведения о победе декабристов. Но, естественно, сам он его никогда не писал, это все нейросеть.

Другая команда, из направления «Композиция», решила представить, как звучали бы известные произведения великих композиторов, если бы они жили в XXI веке. Виолетта Сары-Гузель, вдохновившись Пятой симфонией Бетховена, написала по ее мотивам собственную рэп-композицию. Этот и другие треки войдут в музыкальный альбом, который выпустит команда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Калачикова, руководитель дирекции образовательных программ в сфер культуры и искусства:

— Этот сезон для «Арт-Лаборатории» стал совершенно особенным. Проект вышел за рамки своего формата и стал настоящим виртуальным пространством новаторских идей и концепций. Каждый участник получил уникальный опыт командной работы в дистанционном режиме, научился творчески подходить к неожиданным вызовам нового времени. Эти навыки участники обязательно применят в будущем, уже став начинающими профессионалами в той или иной творческой сфере.

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