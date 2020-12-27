Столичная недвижимость вызывает интерес инвесторов

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Накануне выходных в Департаменте городского имущества Москвы подвели итоги года о реализации имущественной политики. Правительство города во время пандемии оказало большую поддержку малому и среднему бизнесу.

— Предприниматели смогли оформить освобождение и отсрочку от инвестиционных и арендных платежей. Мерой воспользовались более 6 тысяч организаций на сумму 17,86 миллиарда рублей, — сообщил руководитель департамента Максим Гаман.

В условиях введенных ограничений в ведомстве стали проводить видеоконсультации для граждан и представителей бизнеса, расширили возможности сайтов подведомственных организаций.

— 70 процентов госуслуг департамента перевели в электронный вид, — пояснил Максим Гаман.

Он отметил, что из-за пандемии доходы города от деятельности департамента оказались ниже прошлогодних, однако превысили 105,17 миллиарда рублей. Так, с начала года на городских торгах реализовано 785 объектов нежилой недвижимости на сумму почти 4,5 миллиарда рублей.

А инвесторы смогли арендовать 683 нежилых помещения почти на 1 миллиард рублей и 118 земельных участков на сумму 1,7 миллиарда рублей годовых арендных платежей.

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