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Скончался художник-сценограф театра «Сатирикон» Борис Валуев
Борис Валуев создал более двадцати спектаклей «Сатирикона» / Фото: satirikon.ru

Скончался художник-сценограф театра «Сатирикон» Борис Валуев

Юлия Курганова

Культура

Художник-сценограф столичного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина Борис Валуев ушел из жизни в воскресенье, 27 декабря. Ему было 73 года. Об этом сообщается на сайте театра.

— Страшная утрата потрясла наш театр. Умер Борис Леонидович Валуев, замечательный художник-сценограф, создавший более 20 спектаклей «Сатирикона» и определявший своим художественным стилем, своим кропотливейшим и добросовестным способом работы, своим высочайшим вкусом и профессионализмом уровень культуры и лицо нашего театра, — сказано в сообщении.

Художественный руководитель театра Константин Райкин выразил соболезнования супруге, родным и близким Валуева и отметил, что художник был его соратником и другом.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Леонидович Валуев родился в Москве 23 февраля 1947 года. В 1964 году поступил в МВХПУ (бывшее Строгановское)на отделение Проектирование интерьеров, которое окончил с отличием в 1969 году. До 1977 года работал в проектных институтах Глав АПУ города Москвы, МОСПРОЕКТ-3, МОСПРОЕКТ-2, в мастерской Д.С. Солопова, в должности архитектора, старшего архитектора, руководителя группы архитекторов.

Валуев участвовал в проектировании и строительстве уникальных общественных зданий, таких как детский двухзальный кинотеатр на улице Арбат, архитектурно-парковый комплекс «Климатрон» в Главном ботаническом саду АН СССР, дача Совета Министров СССР «Сосновый бор» под Кисловодском, в реконструкции Правительственного Дома Приемов на Воробьевском шоссе. С 1992 года работал как театральный художник. С 1996 по 1999 год был главным художником театра «Сатирикон». Оформил ряд спектаклей в Московских театрах.

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