Дети вместе с родителями нарисуют безопасный путь из школы домой

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной, который оказывает поддержку детям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, организует IV Всероссийский конкурс рисунков «Мой папа и я за безопасные дороги». Его посвятят соблюдению Правил дорожного движения.

Прием работ начнется сразу после новогодних праздников, 15 января, и закончится 15 февраля 2021 года.

— В рамках конкурса, в котором могут поучаствовать семьи с детьми в возрасте от 3 до 14 лет, нужно представить свои творческие работы. Ребятам предстоит нарисовать безопасный путь по дороге от школы или детского сада до дома, который практически ежедневно они преодолевают, в том числе и со своими родителями, — поделилась директор Благотворительного фонда имени Наташи Едыкиной Оксана Едыкина.

По ее словам, этот конкурс проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей и призывает к пропаганде здорового и безопасного образа жизни в каждой семье.

Оксана Едыкина добавила, что подобные акции повышают интерес детей к Правилам дорожного движения и безопасности на проезжей части за счет развития творческих способностей. А также привлекают внимание родителей и общественности к проблемам транспортного травматизма.

Каждому участнику необходимо отправить на электронную почту konkurs@fondedykina.ru свою творческую работу.

Обработку конкурсных рисунков проведут в течение месяца. После этого на сайте Фонда имени Наташи Едыкиной будут названы имена победителей и опубликованы их творческие работы.

Победителям и призерам отправят памятные грамоты и дипломы участников мероприятия.

Благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной был основан 15 августа 2010 года. Основная задача его сотрудников — помогать детям, пострадавшим в ДТП, поддерживать их, а также воспитывать среди граждан всех возрастов общую культуру поведения на дорогах.

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