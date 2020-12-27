Зебры и Ананас стали новыми героями истории про «Трех поросят»

Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

В Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац представили премьеру балета «Три поросенка» .

В Театре имени Сац решили разбавить традиционный сюжет новыми деталями.

— Наталия Сац задумывала театр как прогрессивный, где мыслят не так, как все. Мне показалось, что даже в классическом произведении «Три поросенка» можно быть более креативными, — сказал хореограф-постановщик балета, автор идеи, музыкальной редакции и либретто Кирилл Симонов.

Декорации переносят зрителя в какой-то сумасшедший розовый мир. Этот цвет везде: в неоновых надписях, на стенах, на полу. В постановке появились экзотические персонажи: зебры, Краб, Ананас, Цветочек, Грибочек, Кактус и Кальмар.

Разительно изменились и образы классических героев. Очень ярко среди розовых декораций выделяется угрюмый серый Волк Олега Фомина. Его движения точны и сдержанны, а эмоции можно прочитать только по глазам. Авторы не остались в стороне от пандемии и сделали серую защитную маску с мордой волка элементом костюма.

Ниф-Ниф же стал рок-звездой в яркой блестящей куртке-бомбере. Этот поросенок предпочитает валяться в ванне, нежели заниматься чем-то полезным. Нуф-Нуф же только и делает, что лежит на шезлонге. Только Наф-Наф сохранил заложенный сказочным сюжетом рационализм — он следит за порядком и пытается воспитывать братьев. Именно он вызывает полицию в лице зебр, которые помогают разрушить замысел Волка. Серый не покушается на домики поросят — вместо этого он пытается помешать их веселой и беззаботной жизни. Но в конце герои мирятся и исполняют вместе финальный танцевальный номер.

Первый показ юные зрители завершили громкими овациями.

СПРАВКА

Детский балет «Три поросенка» поставили в честь 55-летия театра. В юбилейный сезон зрителей ждут еще несколько премьер, Так, Кирилл Симонов представит камерный балет «Карнавал». Любители музыкальных спектаклей смогут сходить на «В шесть часов вечера после войны» Валерия Меркулова. Композитор Михаил Броннер создал партитуру к опере «Вредные советы» по одноименному произведению писателя Григория Остера в постановке Георгия Исаакяна.

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