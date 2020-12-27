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Центр фотоники и двумерных материалов МФТИ победил в конкурсе мегагрантов правительства РФ
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Центр фотоники и двумерных материалов МФТИ победил в конкурсе мегагрантов правительства РФ

Ирина Ковган

Наука

Центр фотоники и двумерных материалов Московского физико-технического института победил в восьмом конкурсе мегагрантов правительства России.

На полученные деньги в университете создадут новую международную лабораторию под руководством профессора Луиса Мартина-Морено. Там планируют проводить исследования в области передовой нанофотоники. Ученые будут искать новые возможности применения элементарных частиц света — фотонов — для ускорения передачи информации.

— Лаборатория будет работать над несколькими направлениями в области квантовой физики. Ученые займутся созданием устройств, которые необходимы для улучшения работы привычной нам техники, — рассказал директор Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ Валентин Волков. — Мы собираемся разрабатывать и применять методы машинного обучения для создания и изучения новых оптических материалов и оптимизации устройств на их основе.

Всего мегагранты от правительства в этом году получили 43 высших учебных заведения со всей России. Среди них — 17 столичных университетов: МИСиС, ПМГМУ имени Сеченова, РУДН, МГУ имени Ломоносова, МСХА имени Тимирязева и другие.

— Проект предполагает создание уникальной среды, где для решения конкретной задачи формируется междисциплинарный коллектив высококлассных специалистов. Это позволит разработать новые подходы к лечению остеоартроза, создать прорывную медицинскую технологию, — рассказал первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов.

Программу мегагрантов правительства России запустили в 2010 году. Ее цель — создание в отечественных образовательных организациях современных лабораторий под руководством зарубежных ученых мирового уровня, где будут проводиться исследования в перспективных отраслях науки и технологий.

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