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Молодые разработчики получили денежные гранты
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Молодые разработчики получили денежные гранты

Маргарита Мартовская

Наука

Стали известны результаты обезличенной научно-технической экспертизы XIX Конкурса молодежных инновационных проектов Технопарка Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» «Умник-2020».

Обезличенная экспертиза проектов проводилась с 16 по 23 ноября. По ее итогам в финал были допущены разработки молодых ученых из разных городов России. 10 декабря им предстояло презентовать свои достижения экспертному жюри конкурса.

Победителями «Умника-2020», которые получат финансирование на реализацию своих идей, стали 252 молодых ученых, в том числе из Москвы. Например, студент Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Тимур Хайдаров предложил технологию переработки цинксодержащих отходов методом водородной металлизации.

А Дарья Петрова из НИТУ «МИСиС» создала интеллектуальную систему для определения свободных парковочных мест во дворах домов. Они уже получили гранты в размере 500 тысяч рублей.

— Для того чтобы оформить денежную выплату, молодым ученым необходимо обратиться к куратору конкурса от своего региона, — рассказали в пресс-службе Фонда содействия инновациям.

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