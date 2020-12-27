Искусственный интеллект поможет выявить рак простаты

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Ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова создадут систему искусственного интеллекта, помогающую врачам диагностировать рак предстательной железы.

Отмечается, что сейчас специалистов, которые могут поставить диагноз на ранней стадии и распознать начальные признаки болезни, очень мало. Искусственный интеллект станет большим подспорьем в обнаружении раковых клеток у пациента. Система будет основана на датасетах — табличном наборе данных.

— Это база знаний, которая накапливает в себе решения, принимаемые нейросетью. Когда появляется новый элемент, искусственный интеллект распознает его и классифицирует в соответствии с датасетом, — рассказал директор Института цифровой медицины Сеченовского университета Георгий Лебедев.

В учебном заведении уточнили, что такая система не сможет самостоятельно ставить диагноз. Она будет выступать только в роли помощника для врачей, чтобы сохранить этические и юридические аспекты лечения.

Помимо этого, медицинские работники сами смогут решить, соглашаться ли с теми решениями, которые предложит им компьютер. На данный момент специалисты Сеченовки уже приступили к созданию искусственного интеллекта.

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