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Опубликован топ-10 лучших российских сериалов 2020 года
Сериал «Игра на выживание» снял режиссер Карен Оганесян / Фото: youtube.com

Опубликован топ-10 лучших российских сериалов 2020 года

Юлия Курганова

Кино

Российский сериал «Игра на выживание» режиссера Карена Оганесяна назвали лучшим проектом 2020 года по версии сайта «Кино-Театр.Ру».

Второе место занял сериал «Новенький» Оксаны Барковской. Главную роль в нем исполнил актер Глеб Калюжный.

Замыкает тройку лидеров драматический телесериал режиссера Дмитрия Тюрина под названием «Триггер».

В топ-5 также вошли «Зулейха открывает глаза» Егора Анашкина и «Гости из прошлого» Владимира Виноградова.

Потом следуют «Казанова», «Перевал Дятлова», «Рикошет», «257 причин, чтобы жить» и «Патриот».

Отмечается, что в рейтинге учитывались только новые оригинальные проекты, премьера которых в эфире телеканалов или онлайн-платформ состоялась в течение этого года. В качестве основного критерия использовалась популярность страницы того или иного проекта среди пользователей сайта.

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