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Программу льготной аренды для малого бизнеса в Москве продлили на 2021 год
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Программу льготной аренды для малого бизнеса в Москве продлили на 2021 год

Виктория Родимкина

Город

В Москве программа льготной аренды помещений для представителей малого и среднего бизнеса продлена на следующий год. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что программа льготной аренды помещений для малого бизнеса реализуется в городе уже семь лет, ее также продлили и на 2021 год. В программе участвуют 965 индивидуальных предпринимателей и организаций.

— Мера позволит продолжать арендовать помещения за 4,75 тысячи рублей за один квадратный метр в год по минимальной ставке и за 3,5 тысячи рублей — по льготной, — сказал Владимир Ефимов.

По его словам, эти меры поддержат малые предприятия, которые ранее получили право аренды объектов нежилого фонда без торгов.

Льготную ставку в 3,5 тысячи рублей за «квадрат» в год предоставляют компаниям, которые работают в социально значимой среде, а также тем, кто трудоустраивает людей с инвалидностью. Их число должно быть не менее 50 процентов от общего числа сотрудников, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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