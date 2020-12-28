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Москвичи воспользовались электронными госуслугами более 1,8 миллиарда раз
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичи воспользовались электронными госуслугами более 1,8 миллиарда раз

Евгения Звощик

Город

Жители столицы обратились за электронными услугами и сервисами более 1,8 миллиарда раз с момента их запуска в городе. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Наталья Сергунина.

По ее словам, ключевым звеном цифровой экосистемы Москвы является городской портал mos.ru — в среднем его ежемесячно посещают более 20 миллионов пользователей. Кроме того, уточняется, что личные кабинеты на данном портале зарегистрировали уже более 13 миллионов человек.

Наталья Сергунина подчеркнула, что Москва является одним из лидеров в создании цифровых экосистем, в которых на единой платформе собраны все услуги и сервисы.

— Теперь многие повседневные вопросы можно решить без похода в госучреждение, — отметила заммэра.

Кроме того, она уточнила, что современная цифровая среда города позволяет горожанам решить практически любой вопрос в режиме онлайн и носит максимально прикладной характер.

Напомним, зарегистрированные на портале mos.ru москвичи могут оплачивать коммунальные платежи, оформлять документы, пользоваться медицинскими сервисами и получать другие услуги. В 2020 году на портале появились новые сервисы и возможности. В частности, был значительно усовершенствован каталог услуг. Также был расширен функционал суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации». Помимо этого, жители столицы могут участвовать на mos.ru в благотворительности.

Также совсем недавно на портале начал работать сервис поиска домашних питомцев. Он позволяет тем, кто потерял любимца, разместить объявление о пропаже и быстрее найти его, а другим горожанам — помочь в этом.

Читайте также: Наталья Сергунина: Электронные сервисы в Москве признаны одними из лучших

онлайн-услугипортал mos.ruНаталья Сергунина
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