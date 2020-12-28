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Эксперт рассказал, какие профессии станут менее популярными через десять лет
Фото: pexels.com

Эксперт рассказал, какие профессии станут менее популярными через десять лет

Виктория Родимкина

Рынок труда

Президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров рассказал, в каких профессиях может сократиться занятость в ближайшие десять лет.

По его словам, одной из профессий, которые начнут терять популярность, станет бухгалтер, так как в этой сфере уже начали внедрять цифровые технологии, а пандемия только ускорила переход на электронный документооборот.

— Количество главных бухгалтеров тоже снизится в пять раз. Более профессиональные, работая удаленно, будут вести по три, пять, десять небольших организаций, и это будет нормой, — сказал эксперт.

Он отметил, что скоро в среднем бизнесе иметь «своего» бухгалтера будет роскошью.

Алексей Захаров сообщил, что менее востребованными могут стать и менеджеры по кадровому делопроизводству, поскольку документация в этой сфере также становится электронной.

Также специалист предсказал снижение числа водителей такси и водителей-дальнобойщиков. Это связано с внедрением беспилотных автомобилей.

Помимо этого, по мнению эксперта, спрос на преподавателя иностранных языков также может сократиться. Люди часто изучают иностранные языки в качестве хобби, а в других случаях эффективнее использовать электронный переводчик, передает слова Захарова RT.

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