Названы самые востребованные профессии в 2021 году

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Медицинские работники, IT-специалисты и продавцы, которые быстро умеют осваивать новые навыки, станут самыми востребованными профессиями у российских работодателей в 2021 году. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов сервисов Работа.ру и «СберИндекс».

Отмечается, что в следующем году востребованными также станут представители массовых специальностей, а именно водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, сборщики и логисты.

По мнению экспертов, одним из главных трендов следующих лет станет готовность непрерывного обучения. В связи с этим крайне полезными навыками для работника будут адаптивность и гибкость. Например, такими навыками стали обладать школьные учителя, которые были вынуждены осваивать программы для видеозвонков и групповых конференций, а также организовывать проверку домашних заданий онлайн. Эксперты подчеркнули, что в 2021 году при выборе работника будут важны еще два важных фактора — компьютерная грамотность и знание основ кибербезопасности.

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