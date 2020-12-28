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Разлив нефтесодержащей жидкости с иностранного судна произошел в Находке
Фото: pixabay.com

Разлив нефтесодержащей жидкости с иностранного судна произошел в Находке

Виктория Родимкина

Происшествия

Специалисты собрали более 1 тысячи литров нефтесодержащей жидкости, которую иностранное судно сбросило в акватории Находки Приморского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии в понедельник, 28 декабря.

Отмечается, что нефтесодержащие жидкости были сброшены с иностранного торгового судна около бухты Находка.

— Собрано 1,1 тысячи литров маслянистой жидкости, работы по сбору продолжаются, — сообщили в мэрии.

Собеседник агентства не уточнил площадь загрязнения и название судна, которое сбросило жидкость.

Известно, что в районе загрязненных вод были установлены ограждения в два ряда по 150 метров. За пределами заграждений разлива нефтепродуктов не было выявлено.

Росприроднадзор проведет проверку по факту инцидента, уточнили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

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