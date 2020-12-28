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Судно с 19 рыбаками затонуло в Баренцевом море
Фото: pixabay.com

Судно с 19 рыбаками затонуло в Баренцевом море

Виктория Родимкина

Происшествия

В Баренцевом море у Новой Земли затонуло судно «Онега», на его борту находились 19 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в понедельник, 28 декабря.

Уточняется, что двое рыбаков были спасены.

— Экипаж 19 человек. Спасены два человека, — уточнили в сообщении.

Экипаж судна «Войково» разыскивает 17 пропавших членов экипажа. К месту случившегося направлены три дополнительных судна, передает РИА Новости.

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