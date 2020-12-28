Четыре автомобиля столкнулись на Ленинградском проспекте

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Россия, Москва, Ленинградский проспект, 47 Карта всех событий

В Москве на Ленинградском проспекте столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в понедельник, 28 декабря.

Уточняется, что авария произошла около дома № 47, строение 10.

— Столкнулись четыре автомобиля. Движение затруднено в сторону центра на 2,4 километра, — говорится в сообщении.

Водителей предупредили, что заняты правый и средний ряды проспекта.

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