ДТП с грузовиком произошло на 1-м километре МКАД
Россия, Москва, МКАД, 1-й километр, внешняя сторонаКарта всех событий
На Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошло ДТП с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в понедельник, 28 декабря.
Уточняется, что инцидент случился на 1-м километре внешней стороны МКАД.
— Грузовик совершил наезд на препятствие, — говорится в сообщении.
Отмечалось, что движение транспорта было затруднено из-за случившегося. Позже появилось сообщение, что проезжую часть освободили.
Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы.
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