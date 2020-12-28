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ДТП с грузовиком произошло на 1-м километре МКАД
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

ДТП с грузовиком произошло на 1-м километре МКАД

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 1-й километр, внешняя сторонаКарта всех событий

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошло ДТП с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в понедельник, 28 декабря.

Уточняется, что инцидент случился на 1-м километре внешней стороны МКАД.

— Грузовик совершил наезд на препятствие, — говорится в сообщении.

Отмечалось, что движение транспорта было затруднено из-за случившегося. Позже появилось сообщение, что проезжую часть освободили.

Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы.

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ДТПМКАДгрузовик
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