«Иногда просыпаюсь от этого»: Муцениеце рассказала об общении с духом отца

Фото: instagram.com/agataagata

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что верит в мистику и поддерживает потустороннюю связь с покойными родственниками.

Знаменитость рассказала, что она поддерживает потустороннюю связь с покойными дедушкой и отцом. Это помогает девушке держать позитивный настрой.

— Мы общались с ними, и «все, что они говорили мне, потом сбылось». Для меня это важно. Таким способом я чувствую, что папа здесь, иногда просыпаюсь от этого, — приводит федеральное агентство новостей слова Агаты Муцениеце.

В своем шоу «Честный развод» на YouTube и блоге Муцениеце часто поднимает подобную тему. В день памяти отца актриса написала трогательный пост.

— Наверное, в этом году я как никогда хотела с тобой поговорить, обнять и побыть твоей маленькой дочуркой. Но если честно, всегда чувствую, что ты рядышком… всегда и навсегда. Помню и люблю! — призналась актриса.

По словам Муцениеце, мистическое присутствие близких рядом успокаивает ее и направляет по дороге жизни.

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