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«Темный цвет волос не идет!»: Мария Порошина кардинально изменила имидж
Мария Порошина обратилась за помощью к подписчикам / Фото: instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna

«Темный цвет волос не идет!»: Мария Порошина кардинально изменила имидж

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Мария Порошина в очередной раз обновила облик. Она предстала перед своими фанатами на странице в соцсети Instagram в образе брюнетки с эффектной стрижкой пикси. В этом неожиданном образе звезда появилась в благотворительном ролике с актером Максимом Авериным.

Многие подписчики артистки не оценили ее новый образ и отметили, что ей не идет темный цвет волос. Но нашлись и те, кто посчитал, что Порошина прекрасно выглядит.

«Темный цвет волос вам не идет!»; «Что за стрижка?»; «Такая красотка молодая!»; «Мария, вы вообще стареете?» — оставили комментарии пользователи.

«Темный цвет волос не идет!»: Мария Порошина кардинально изменила имиджФото: instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna/

Ранее Мария Порошина показала фото Гоши Куценко без лысины. В честь своего 47-летия актриса опубликовала трогательное видео, в котором собрала многие яркие моменты из своей жизни.

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стрижкаобразМария Порошина
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