Более 450 машино-мест продали на торгах в Москве за 2020 год

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

В столице на торгах за 2020 год было продано 453 машино-места. Это в 2,5 раза превышает показатели прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по конкурентной политике Москвы в понедельник, 28 декабря.

Как отметил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, наибольшей популярностью пользовалась продажа без объявления цены, когда участники сами назначают цену объектов.

— Без объявления цены в этом году было реализовано 337 лотов, что составляет 74 процента от общего объема реализованных машино-мест, — сказал он.

По словам Ивана Щербакова, средняя стоимость одного «квадрата» объекта составила 16,3 тысячи рублей. Всего в этом году в торгах приняли участие 3,5 тысячи человек. Конкуренция составила семь человек на лот, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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