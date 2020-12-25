Дептранс Москвы разыграет на аукционе буквы «М» столичного метрополитена

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Столичные власти разыграют 16 букв «М» — ярко-красных символов Московского метрополитена. Об аукционе рассказали в городском департаменте транспорта.

Ведомство сообщило, что в настоящее время навигацию подземки адаптируют к новому стандарту, поскольку некоторые старые буквы-индикаторы успели износиться с 1985 года, когда они только впервые появились.

— Одна из 16 уже снятых букв «М» может поселиться у вас дома. Аукцион пройдет 28 декабря в здании Северного речного вокзала. Стартовая цена — 10 000 рублей, — указано в посте Дептранса в его Telegram-канале.

В пятницу, 25 декабря, открылся доступ к регистрации на мероприятие. Число мест строго ограничено — 35 человек.

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