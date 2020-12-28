«Задача мирового уровня»: открыто движение по новым участкам ЦКАД

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В понедельник, 28 декабря, компания «Автодор» открыла весь четвертый участок ЦКАД в Подмосковье. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Вместе с ЦКАД-4 также были запущены часть первого участка трассы, перемычка между третьим и пятым участками кольца и большая часть ЦКАД-5.

— Сегодня полностью проехали все 310 километров ЦКАД. Построить в таком огромном мегаполисе — с таким количеством жителей и инженерных коммуникаций — дорогу, которая пересекает все вылетные магистрали, — это задача мирового уровня. И сегодня нам удалось ее реализовать, — приводит РИА Новости слова зампредседателя правительства.

Хуснуллин отметил, что проект не был бы выполнен без помощи президента Владимира Путина, которому не раз сообщали о системных проблемах в связи с перекладкой инженерных систем и газопроводов.

Также замглавы кабмина обратил внимание на то, что скоростной режим ЦКАД пока не будут пересматривать. Он объяснил это тем, что сначала надо научиться безопасно ездить 110 километров в час, а уже потом принимать решения.

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