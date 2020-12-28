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Бывшие промзоны Соколиная Гора и Алтуфьевское шоссе в Москве реорганизуют
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Бывшие промзоны Соколиная Гора и Алтуфьевское шоссе в Москве реорганизуют

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Буракова, 16с6Карта всех событий

В столице на месте бывших промышленных зон Соколиная Гора и Алтуфьевское шоссе организуют объекты общественно-производственной инфраструктуры, жилые дома и объекты социального назначения. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что бывшие промзоны занимали более 70,7 гектара.

— Общая площадь новых построек составит свыше одного миллиона квадратных метров, а реализация проектов даст городу более 22 тысяч новых рабочих мест, — сказал Владимир Ефимов.

По его словам, в этом году столица одобрила реализацию 19 проектов по комплексному развитию территорий. В их числе промзоны Красный строитель, Бережковская набережная, Капотня, Выхино, Трикотажная.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров, на территории бывшей промзоны Соколиная Гора площадь реорганизуемых участков составит 49,8 гектара, на территории бывшей промзоны Алтуфьевское шоссе будут построены объекты общей площадью 358,5 тысячи «квадратов», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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