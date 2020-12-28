Движение перекрыли из-за аварии на Тульской эстакаде
Россия, Москва, Большая Тульская улицаКарта всех событий
Движение транспорта полностью перекрыли из-за ДТП на Тульской эстакаде. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в понедельник, 28 декабря.
Уточняется, что перекрыто движение с улицы Большая Тульская на внутреннюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК).
— На Тульской эстакаде столкнулось два легковых автомобиля, — говорится в сообщении.
Водителям посоветовали выбирать пути объезда.
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