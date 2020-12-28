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Движение перекрыли из-за аварии на Тульской эстакаде
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Движение перекрыли из-за аварии на Тульской эстакаде

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Большая Тульская улицаКарта всех событий

Движение транспорта полностью перекрыли из-за ДТП на Тульской эстакаде. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в понедельник, 28 декабря.

Уточняется, что перекрыто движение с улицы Большая Тульская на внутреннюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК).

— На Тульской эстакаде столкнулось два легковых автомобиля, — говорится в сообщении.

Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

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