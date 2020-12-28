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Жена Петросяна показала неудачное фото для семейного альбома
Фото: youtube.com / Первый канал

Жена Петросяна показала неудачное фото для семейного альбома

Анастасия Волоснова

Звезды

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова показала в своем Instagram-аккаунте неудачное фото для семейного альбома.

Татьяна Брухунова выложила в соцсетях фотографию с сыном. На снимке девушка сидит на корточках и держит на руках Вагана. В момент съемки мальчик отворачивался от камеры, поэтому на фото видна только его спина.

— Это должно было быть семейное фото для альбома, но Ваган фотографироваться категорически не захотел, — рассказала Брухунова.

Жена Петросяна показала неудачное фото для семейного альбомаФото: instagram.com/bruhunova

На снимке сама девушка одета в аккуратный белый пиджак, а малыш — в черный костюм со шляпой. Только одежда Вагана, по мнению молодой мамы, спасла фотографию «от полета в утиль».

Подписчиков сын Петросяна умилил, несмотря на отказ сниматься для семейного альбома.

«А Вагаша модненький, в шляпе ходит»; «Неожиданные фото, как правило, вызывают больше воспоминаний и историй»; «Малыш «как денди лондонский одет — и наконец увидел свет», — написали подписчики в комментариях.

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Евгений ПетросянТатьяна Брухуновадети
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