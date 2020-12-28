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«Как перестать есть?»: Седокова поделилась секретами похудения после родов
Фото: @annasedokova / Официальная страница Анны Седоковой в Instagram

«Как перестать есть?»: Седокова поделилась секретами похудения после родов

Анастасия Волоснова

Звезды

Анна Седокова рассказала в своем Instagram-аккаунте, как она сбросила уже 4 килограмма. Певица планирует вернуться в форму, которую потеряла после третьих родов.

Несмотря на то, что в интернете считают фигуру Анны Седоковой идеальной, девушка продолжает совершенствовать свое тело. Певица объяснила, что не гонится за стандартами, ею двигает желание «вернуть себя».

— Как перестать есть? Я похудела на 4 кг, и это половина моей цели, — написала она в публикации.

С рождением третьего ребенка Седокова перестала следить за своим питанием. Она начала есть фастфуд, жареную пищу, делать ночные перекусы. Только спустя время девушка смогла взять себя в руки.

— Абсолютно каждый продукт, который ты съедаешь, — это топливо твоей машины, твоего тела. Ты же не станешь Ferrari заправлять дизелем или 95-м бензином? Тогда почему ты так себя «заправляешь»? — объяснила певица.

Седокова решила, что пришло время отказаться от ночных перекусов и вредной еды. Теперь она не заедает стресс и не ест от скуки, а питается по расписанию в отведенное для этого время.

— Организм всегда знает, когда он голоден, и я просто научилась его слушать, — поделилась секретом Седокова.

Подписчики поддержали решение Седоковой вернуться в прежнюю форму и рассказали о своих способах похудения.

«А я вот не понимаю эту систему, хотя много хороших отзывов»; «Аня, отказ от сахара — и все килограммы уйдут сами»; «Мне помогают знания и этические соображения. Я не ем животную пищу»; «Аня, вы молодец, продолжайте в том же духе!» — написали поклонники под постом.

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