Жириновский назвал потенциальных кандидатов на пост президента России

Фото: gov.ru / Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, кто может в будущем стать президентом РФ. Свои версии парламентарий озвучил в эфире «России 1».

По мнению депутата, получить главный руководящий пост в стране вполне могут премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

При этом Жириновский намекнул, что успешной будет именно его кандидатура на должность лидера России. Законодатель считает, что президентом станет тот, кого вся страна ждет уже на протяжении 30 лет.

В свете вышесказанного парламентарий подтвердил, что будет баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.

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