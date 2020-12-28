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Три новые выделенные полосы заработали в Москве
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Три новые выделенные полосы заработали в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Маршала ВасилевскогоКарта всех событий

В Москве с 28 декабря заработали три новые выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» в понедельник, 28 декабря.

Уточняется, что «выделенки» заработали по адресам улица Маршала Василевского, улица 16-я Парковая и улица Новая Башиловка.

Общая протяженность новых полос составляет 1,13 километра. По этим участкам проходит от четырех до 12 маршрутов наземного транспорта, проезжает от 20 до 60 автобусов и электробусов в час. Транспорт каждый день по этим улицам перевозит свыше 80 тысяч человек.

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