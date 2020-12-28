Врач объяснил, кому нужно пить антибиотики при коронавирусе

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Врач Александр Мясников заявил, что пациент может болеть коронавирусной инфекцией в двух вариантах: как острое респираторное заболевание, и ему не нужна госпитализация, или как атипичная пневмония.

— Антибиотики на вирус не действуют, но в тяжелый случаях врачи могут увидеть у пациента присоединение вторичной бактериальной инфекции. Так бывает, потому что у человека снижен иммунитет после приема лекарств. Там врачи в больницах уже подсоединяют антибиотики. При амбулаторном течении они не нужны, — пояснил врач.

Мясников отметил, что больному коронавирусом важно принимать антивирусные препараты.

— Совсем недавно я получил подтверждение, вышло несколько американских исследований, которые связывают дефицит интерферонов первого типа с более тяжелой формой ковида. Те, у кого есть антитела к интерферонам, болеют ковидом тяжелее, — отметил Мясников.

Видео опубликовано на YouTube.

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