Врачи рассказали, что должно быть в новогодней аптечке у россиян

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В новогодней аптечке россиян должны быть два основных лекарства — аспирин и сорбенты для предотвращения интоксикации после обильного праздничного ужина. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

— Учитывая, что в Новый год мы много едим и выпиваем, чтобы не было лишней интоксикации после празднования, можно выпить сорбенты. Тогда не будет головной боли, самочувствие будет прекрасным, — сказала врач в интервью RT.

По ее словам, также лучше всего запастись кроворазжижающими препаратами, которые смогут помочь после алкоголя и переедания.

Кроме того, доктор медицинских наук Николай Косенков посоветовал соблюдать меру в употреблении еды и алкогольных напитков. При этом лучше избегать газированных напитков, а количество шампанского лучше ограничить.

— Углекислый газ может активизировать хронический панкреатит или вызвать острый панкреатит, и особенно это касается шампанского, — уточнил Косенков.

Врач подчеркнул, что чрезмерное употребление мяса вредит печени.

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