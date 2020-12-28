Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичные школьники впервые поучаствуют в соревнованиях RoboMaster
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные школьники впервые поучаствуют в соревнованиях RoboMaster

Виктория Родимкина

Город

Московские школьники впервые поучаствуют в международных соревнованиях по робототехнике RoboMaster. Восемь команд выступят в региональном этапе, который состоится в столице в апреле.

Принять участие смогут учащиеся от 14 до 18 лет.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, две команды будут представлять технопарки «Москва» и «Мосгормаш».

— Их обучение будет проходить как очно, так и в дистанционном формате. Участие в конкурсе позволит ребятам получить практический опыт создания и управления передовыми интеллектуальными роботами, — сказал глава департамента.

Каждая команда отдельно пройдет этап обучения и практическую часть. Школьники будут работать над созданием робота-инженера, двух роботов-героев и дрона-беспилотника.

RoboMaster — международный конкурс робототехники для школьников, который проводится в Австралии, Китае, Сингапуре. Участие в нем принимают более 200 команд со всего мира, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Участники городской программы «Арт-Лаборатория» завершают работу над своими проектами

робототехникастоличный школьниксоревнования
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Все мнения
О проекте