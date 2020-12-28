Столичные школьники впервые поучаствуют в соревнованиях RoboMaster

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московские школьники впервые поучаствуют в международных соревнованиях по робототехнике RoboMaster. Восемь команд выступят в региональном этапе, который состоится в столице в апреле.

Принять участие смогут учащиеся от 14 до 18 лет.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, две команды будут представлять технопарки «Москва» и «Мосгормаш».

— Их обучение будет проходить как очно, так и в дистанционном формате. Участие в конкурсе позволит ребятам получить практический опыт создания и управления передовыми интеллектуальными роботами, — сказал глава департамента.

Каждая команда отдельно пройдет этап обучения и практическую часть. Школьники будут работать над созданием робота-инженера, двух роботов-героев и дрона-беспилотника.

RoboMaster — международный конкурс робототехники для школьников, который проводится в Австралии, Китае, Сингапуре. Участие в нем принимают более 200 команд со всего мира, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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