Александр Петров сыграет Сергея Есенина в новом фильме режиссера «Текста»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Роль Сергея Есенина в фильме Клима Шипенко «Декабрь» сыграет Александр Петров. Картина будет посвящена последним дням жизни великого поэта. Ее релиз запланирован на конец 2021-го или начало 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба видеосервиса Start.

В пресс-службе добавили, что в съемках фильма также примут участие Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Кирилл Нагиев, Мария Валешная.

По словам Шипенко, он давно хотел снять картину о Сергее Есенине. В студенческие годы режиссера очень привлекала фигура поэта.

— Важно отметить, что в нашем фильме речь идет о последних днях жизни поэта. Актер должен будет воплотить на экране драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта. Петров, бесспорно, обладает особым талантом, в нем присутствует нужная органика, темперамент и необходимый жизненный опыт. Надеюсь, вместе у нас получится справиться с этим рискованным материалом, — приводит «Российская газета» слова Шипенко.

После совместной работы над фильмом «Текст» Шипенко решил продолжить работу с Александром Петровым. Актер успешно прошел пробы на главную роль и обошел конкурентов, добавил режиссер.

Съемки фильма будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге, добавили в пресс-службе.

Ранее Фондом кино был утвержден список лидеров сферы кино, которые получат от государства поддержку по итогам очной защиты проектов. Среди них был «Декабрь» Шипенко.

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