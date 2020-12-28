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«Не знаю, как Регина ездила»: ведущий «Орла и решки» назвал минус своей работы
Фото: youtube.com/вДудь

«Не знаю, как Регина ездила»: ведущий «Орла и решки» назвал минус своей работы

Виктория Федотова

Звезды

Ведущий экстремального travel-шоу «Орел и решка. Перезагрузка» Антон Птушкин рассказал о главном минусе работы в программе. По его словам, темп съемок очень высокий, из-за этого впечатления от путешествий «замыливаются».

— Я думаю, мы сильно загнались на «Орле и решке». Я не знаю, как Регина Тодоренко три года ездила. У тебя каскад впечатлений такой, просто представь. В 11 утра я впервые в жизни прыгаю с парашютом, спустя три часа я впервые вижу Большой каньон. Причем каньон был для меня по впечатлениям сильнее. Это «потеряшки», стоишь и не веришь своим глазам. И такое каждый день. Когда так много впечатлений, они «замыливаются». Слишком много, я переездил, — заявил Птушкин.

Блогер заявил, что на кастинге сам себя снимал в ходе проб, была подложка и нарратив. Когда Птушкину сообщили, что он выбран на роль ведущего, он стал работать над своими недостатками.

Видео опубликовано на YouTube-канале «вДудь».

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