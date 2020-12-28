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Столичный суд зарегистрировал иск сына Цоя к студии режиссера Учителя
Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

Столичный суд зарегистрировал иск сына Цоя к студии режиссера Учителя

Виктория Родимкина

Общество

В Москве Савеловский районный суд зарегистрировал иск Александра Цоя, сына музыканта Виктора Цоя, к студии режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москвы» со ссылкой на материалы из базы данных московских судов в понедельник, 28 декабря.

Ранее аналогичный иск отказался рассматривать Пресненский суд столицы. Александр Цой заявил, что Учитель не имел права использовать в фильме изображения его отца. Он обратился к президенту России с просьбой отменить выход картины, которую он назвал «пошлым зрелищем».

Алексей Учитель в свою очередь сообщил, что получил устное разрешение использовать имя Виктора Цоя в картине от наследников музыканта.

Читайте также: Алексей Учитель заявил, что не собирается ничего менять в картине про Виктора Цоя

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