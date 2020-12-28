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Названы самые упоминаемые в Сети книжные новинки 2020 года
Фото: facebook.com/StephenKingauthor

Названы самые упоминаемые в Сети книжные новинки 2020 года

Анастасия Волоснова

Литература

Самой упоминаемой в Instagram новинкой 2020 года стал роман Стивена Кинга «Институт». Об этом рассказала пресс-служба группы компаний «ЛитРес».

Аналитику упоминаний книг — новинок 2020 года в Сети Instagram провели книжный сервис «ЛитРес» и платформа для аналитики социальных медиа YouScan. Они выяснили, какими книгами пользователи делились чаще всего.

— Лидером рейтинга стал мистический триллер «Институт» американского писателя Стивена Кинга — фотографиями и рецензиями на эту книгу чаще остальных делились пользователи в своих профилях. Интересно, что многие из них читали Кинга на языке оригинала, — рассказали в пресс-службе.

Второе место заняла аудиокнига «45 татуировок личности» Максима Батырева, а на третьем — книга матери Илона Маска Мэй Маск «Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни». После них в рейтинге расположились детектив Бориса Акунина «Просто Маса» и бестселлер Майка Омера «Заживо в темноте».

— Пользователям Instagram понравилась и новая книга Марии Степновой «Сад», которая оказалась на седьмом месте. На восьмой и девятой строчке — «Живые люди» Яны Вагнер и «Мужские правила» Марка Мэнсона. А замыкает десятку самых «инстаграмных» новинок — «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина, которое в этом году заняло четвертое место среди самых популярных электронных и аудиокниг в России, — приводит РИА Новости слова пресс-службы.

Чаще всего пользователи упоминали книги в марте. Во время самоизоляции пользователи также часто делились в Instagram-аккаунтах своими книгами.

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