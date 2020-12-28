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ВДНХ подготовила бесплатные зимние экскурсии для москвичей
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

ВДНХ подготовила бесплатные зимние экскурсии для москвичей

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 111АКарта всех событий

Четыре новых бесплатных экскурсии с зимними маршрутами подготовила для москвичей ВДНХ. Туда вошли новые зимние маршруты и уже полюбившиеся обзорные и тематические туры.

В экскурсиях «Антарктическая зима на ВДНХ» можно будет поучаствовать бесплатно. «Экспедиция в Заполярье», «Полярная станция», «Северный путь ВДНХ» и «Если бы в Антарктике построили колхоз» позволят жителям столицы лучше узнать малоизвестные, но не менее интересные уголки ВДНХ, до которых обычно не доходит большинство гостей.

Прогулки по каждому из маршрутов проходят каждый день с полудня до 18:00.

Помимо этого, для гостей выставки организованы особые маршруты. Они предназначены для тех, кто хочет узнать больше об архитектурных шедеврах ВДНХ, прогуляться по праздничным или заповедным местам.

Во время экскурсии «Национальный колорит ВДНХ» можно прогуляться по исторической части ВДНХ. Экскурсовод расскажет интересные факты о национальных стилях, особенностях оформления республиканских павильонов, а также об их создателях — национальных архитекторах.

Кроме того, есть экскурсии «Путешествие во времени. ВДНХ. Сквозь годы и эпохи», «Вдали от шума городского. Прогулка по Ландшафтному парку», «Новогодняя прогулка по ВДНХ» и другие, сообщили в пресс-службе выставки.

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