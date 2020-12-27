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Музей Победы пригласил на онлайн-экскурсию о первых героях труда
Гид расскажет, кому были вручены первые медали / Фото: пресс-служба Музея Победы

Музей Победы пригласил на онлайн-экскурсию о первых героях труда

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы пригласил на онлайн-экскурсию к годовщине учреждения звания Герой Социалистического Труда. Это почетное звание появилось в стране 27 декабря 1938 года. Любители истории смогут узнать о первых героях труда, посмотрев видео на YouTube-канале музея. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— Высоким званием награждались работники сельского хозяйства, промышленности, ученые, трудившиеся на благо советского государства, — рассказал историк, сотрудник музея Победы Александр Михайлов.

Онлайн-посетители «побывают» в «Зале исторической правды» и в экспозиции «Подвиг Армии». Гид расскажет, кому были вручены первые медали, кто и за что первым в годы войны получил звание Героя Социалистического Труда и сколько всего этих званий было присвоено в годы Великой Отечественной войны.

Отмечается, что формат онлайн-экскурсии позволит внимательно рассмотреть детали экспозиций. Посетители увидят подлинные документы и снимки военных лет, узнают, какие раритеты хранятся в фондах музея.

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