Киркоров в образе алкоголика станцевал с Рудковской и выпил духи

Фото: instagram.com/fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров опубликовал клип на песню «Снежинки» в исполнении Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Киркоров предстал в образе отца семейства, который выпил духи и занюхал печеньем. После этого звезды станцевали рядом с новогодним столом.

— И такие маскарадные костюмы и маски примеряю к Новому году! Какой год, такая «маска». Спешите смотреть! Это очень смешно... Смотреть до конца — там мои сногсшибательные танцы и жаркий поцелуй с Яной Рудковской. Поздравляю ребят с премьерой клипа! — подписал ролик артист.

На кадрах видно, что семья собирается праздновать Новый год. Судя по гриму и образу, Киркоров сыграл алкоголика. Рудковская и Бузова играют роли жены и дочери короля поп-музыки, на них халаты и тапочки. Сын Рудковской Саша сидит в майке и спортивных штанах, а на Киркорове — тельняшка и треники.

За два часа ролик набрал 244 тысячи просмотров.

Подписчики Киркорова эмоционально отреагировали на клип, опубликованный в Instagram:

«Неожиданное перевоплощение, сыграли отлично!», «Почему Филипп не занял нишу большого кино?», «Я даже не сразу поняла, что это Филипп, классное перевоплощение», «Шедевр! Огонь! Пожар!»

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