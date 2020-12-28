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«Он ревнует»: Бузова прокомментировала слухи о расставании с Давой
Фото: youtube.com/PEOPLETALK TV

«Он ревнует»: Бузова прокомментировала слухи о расставании с Давой

Виктория Федотова

Звезды

Российская певица Ольга Бузова прокомментировала слухи о расставании с Давидом Манукяном. Она объяснила, что они нечасто выкладывают общие фото в соцсетях, потому что «счастье любит тишину». Бузова вспомнила, что первые полгода они скрывали свои отношения и это было очень счастливое время для нее.

— Я бы в жизни не состояла бы в отношениях, если бы не любила мужчину. В моей жизни никогда не было пиар-романов, я бы себе этого не позволила, — заявила артистка в ответ на слухи о том, что между ней и Давой якобы есть контракт.

На просьбу прокомментировать слухи о расставании с Манукяном, которые появились летом 2020 года, Бузова сообщила, что она об этом не писала.

— Мы больше договариваемся, а не ссоримся. Я эмоциональная, но я не буду выносить сор из избы. Ссоримся, но мы живые, вспыльчивые. В споре рождается истина. Он ревнует, все мужчины ревнуют, когда любят, даже если скрывают, и мы тоже. У каждого должно быть свое пространство, — пояснила певица.

Артистка заявила, что ей тяжело расслабиться в отношениях с мужчинами. По ее словам, с 14 лет мама воспитывал ее так, что она сама должна зарабатывать и решать свои проблемы.

— Я помню, что даже в отношениях в юности я очень много давала. Мне неловко было попросить деньги. Это мои собственные «тараканы»: мне казалось, что мужчина все сам должен понять. Но оказалось, что мужчинам нужно говорить, потому что они реально иногда не догоняют, потому что они с другой планеты, — пояснила Бузова.

Видео опубликовано на YouTube.

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