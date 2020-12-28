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«Такая дура»: Бузова эмоционально отреагировала на обвинения в глупости
Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

«Такая дура»: Бузова эмоционально отреагировала на обвинения в глупости

Виктория Федотова

Звезды

Российская певица Ольга Бузова эмоционально отреагировала на обвинения в поверхностности и глупости.

Несмотря на знание языков и красный диплом, в общественном сознании артистка производит впечатление не умной женщины. После описания заслуг ведущей Лауры Джугелии, Бузова сказала про себя «такая дура»:

— Многие считают, что глупая. По жизни, может быть? Это мнение не обижает сейчас вообще. Меня обижает невежество людей, распущенность, хамство, грубость, наглость. Они, может быть, путают наивность — где-то я глупая, где-то я понимаю больше, чем остальные, чувствую, знаю, — заявила певица.

По ее словам, она знает разницу между суглинком и супесью, написала несколько книг, но по жизни считает себя дурой.

— В жизни да, я дура. Реально, потому что я наступаю на одни и те же грабли, ведусь на провокации — это и есть глупость. Я могу реально тупануть. Это происходит, это не образ, созданный продюсерами, это я, — эмоционально сообщила Бузова.

Но глобально о своих ошибках она не жалеет, потому что получила опыт.

Видео опубликовано на YouTube.

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