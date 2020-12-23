«Бузову критикую, но пусть поет»: Продюсер Виктор Дробыш откровенно о тяготах шоу-бизнеса

Фото: Из личного архива Виктора Дробыша

Композитор и наставник звезд Виктор Дробыш рассказал честно и без прикрас «Вечерке» о закулисье шоу-бизнеса, ссорах артистов и певцах, которые его разочаровали.

— Виктор, с кем из артистов и продюсеров вы никогда не ругались?

— Мне нравится Валерий Меладзе, у меня хорошие отношения со Стасом Михайловым, да и со всеми, с кем я раньше пересекался. Я вообще неконфликтный человек, поэтому со многими артистами мы хорошо общаемся. С Валерией, например, совершенно невозможно поругаться. Настолько она открытая и добрая. Я люблю многих, правда, но в дружбу не заигрываюсь.

— У вас слава человека, который защищает молодые таланты, даже иногда в ущерб собственному реноме. Ссоры с примадоннами эстрады отразилась на вашей деловой сфере?

— Нет. Мне кажется, хуже может стать, если я перестану заниматься музыкой. Сейчас такой век, когда никакие примадонны ничего не могут перекрыть, да и не думаю, что они будут. Зачем им это?

— Вы можете угадать перспективы молодого артиста?

— Могу угадать, а могу и не угадать, всякое бывает. Если бы кто-то постоянно угадывал, то все бы были звездами. Самое главное — совокупность качеств в человеке. Иногда стеснение, кротость в начале пути мешают людям раскрыть себя до конца. И тогда они могут потерять свой шанс, оставшись незамеченными. Но и те, кто лезет внаглую, тоже не всегда имеют успех. Потому что, кроме уверенности, у артиста все же должен быть талант и огромное желание ежедневно работать над собой в творчестве. Так я ошибался в случае с Прохором Шаляпиным. Он готов на все, и ты думаешь, что это круто, а на самом деле — пустышка, которая просто болтает без остановки. Он готов на все ради пиара.

— В чем секрет успеха Ольги Бузовой? Она ведь ни в одну ноту не попадает.

— Бузова сделала себя, много работает. Она заставила 20 миллионов человек на себя подписаться. Правдами-неправдами, но она это сделала. Если мы начнем разбирать, в чем она специалист, может быть, ни в чем, но так сложилась судьба, а победителей не судят.

— Вы Бузову критиковали, сказав, что кассир или медсестра из нее бы получились, но не певица. Потом извинялись. Зачем?

— Я, на самом деле, грубовато сказал. Это вырванная из контекс та фраза. Я и извинялся тоже вскользь, поэтому не пытайтесь сказать, что я извинялся публично. Сказал: если я чисто по-женски как-то задел, то прошу извинить.

— Но в целом вы позитивно относитесь к ее творчеству?

— Да если ей нравится и она этим занимается, то пусть делает.

— Как должны выстраиваться отношения продюсера с певцом?

— Я всегда говорил: если ты продюсер, то ты прежде всего должен влюбиться в свой проект творчески и ни в коем случае не по-человечески. И если ты не влюбился творчески, то нет этой неразрывной связи между тобой и артистами. Со стороны это может выглядеть как какие-то игрища, но на самом деле это просто теплые близкие отношения, которые возникают достаточно быстро. Почему случается большое количество конфликтов у звезд? Потому что если вдруг теплые отношения перерастают в какой-то конфликт, то это носит характер семейного разрыва. Все на грани, на волоске.

— Из-под вашего крыла иногда певцы уходят со скандалом. Были слухи, что вы плохо разошлись с Еленой Ваенгой, что вы перекрыли ей кислород на телевидении и радио. Это правда?

— Нет. Я и не перекрывал, и мы не со скандалом расходились.

— Ваенга выступает сама, но громких хитов, как десять лет назад, мы давно не слышали. Почему?

— Ответ на это в предыдущем вопросе.

— В последнее время в шоубизнесе очень много конфликтов между продюсерами и их подопечными. Почему они участились?

— Возможно, из-за того, что СМИ стали более прозрачными. Появился интернет, и все может выходить из первых рук на обсуждение публики. Раньше новости узнавали из газет, а если телевидение обращало внимание, то это уже скандалище. Потом телевидение стало больше заинтересовано в скандалах, пыталось из любого маленького конфликта сделать большой А теперь такое количество средств доставки информации, что шило в мешке вообще не утаишь. То есть просто все вырывается наружу, по дороге обрастая, как снежный ком, налипает всякая шелуха снаружи. Появляется большое количество людей, которые что-то добавляют, обмусоливают, чтобы было более скандально.

— Кто из молодых дарований на современной сцене вас цепляет — Монеточка, —Моргенштерн?

— Моргенштерна отчасти уважаю. Но отчасти понимаю, что он заплывает за буйки. Хотя ему можно.

—Сейчас артисты жалуются, что не могут зарабатывать из-за отмены концертов. Называют такое положение дел катастрофой. Это так и есть?

— На самом деле, все реально плохо, потому что артисты действительно остались без заработка. Я считаю, если большое сборище народа ведет к массовому заражению, то его надо прекращать. Поэтому здесь я не возражаю против решения правительства, хотя скажу, что очень тяжело всей отрасли. Однако многие звезды в состоянии прокормить себя и окружающих, а людям, которые только начали путь, — тяжело.

— Ваш старший сын Валерий уже присоединяется к вам в работе (стал соавтором нескольких песен, работает с артистами).

— Как говорится, сын вора будет вором. Он пробовал работать в разных направлениях, но выбрал музыку. У него есть компания Startup Music, где много молодых артистов. Конечно, он со мной советуется, но у него такое направление, что, скорее, я могу посоветоваться с ним.

— По вашему мнению, он успешный или только двигается?

— Время покажет. Успешный — это когда вы сами будете знать, успешный он или нет.

Фото: Из личного архива Виктора Дробыша

ДОСЬЕ

Виктор Дробыш родился 27 июня 1966 года в Ленинграде. Окончил Консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. С 1996 по 2002 год работал в Германии и Финляндии. Вернувшись в Россию, сотрудничал с Валерией, Кристиной Орбакайте и другими артистами. В 2012 году написал хит Party for Everybody, с которой «Бурановские бабушки» заняли второе место на «Евровидении».

Блицопрос Виктора Дробыша:

— Как-то Лариса Долина покритиковала вашу подопечную Наталью Подольскую, а вы разругали ее кавер на песню «Не умирай, любовь». Удалось помириться?

— Сейчас у нас прекрасные отношения. Недавно мы участвовали в программе «Суперстар», сидели рядом, шутили, вспоминали, как я наехал на нее. Мы тогда оба понимали, что в наших словах была правда. Просто каждый не хотел ее принимать.

— Разделяете работу и семью?

— Обязательно. Этот принцип помогает снимать стресс. Стараюсь проводить с семьей все свободное время. И каждый раз хочется возвращаться домой, к родным, всегда готовым поддержать.

— Знаменитые родственники помогают молодым звездам раскрутиться?

— Они скорее мешают молодому артисту, чем помогают. Однако к детям нужно обязательно приглядываться, чтобы не прозевать талант. Если ребенок что-то не любит и для него это стресс, то тогда сделай так, чтобы увлечь его.

— Много денег потеряли из-за ограничений в связи с пандемией?

— Потери из-за коронавирусного локдауна приличные. Чтобы потерять, надо заработать. Я ничего не заработал, поэтому будем считать, что этот год прошел с большим минусом.

— Артисту позволительно материться, выпивать или употреблять наркотики?

— Артист может быть пьяницей и бунтарем, но на сцене вовлечь всех. Моих подопечных я могу направить на путь истинный, хотя бы собственным примером. И если я сам, что уж греха таить, ругаюсь матом, то и они на наставления о том, что надо выражаться культурно, будут вспоминать мою привычку. Но я считаю, что никто из моих артистов не имеет права употреблять наркотики. Пусть выпивают, но чтобы держали себя в руках, потому что для меня самое важное — не переходить грань и не падать в грязь лицом.

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