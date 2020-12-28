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Суд вынес приговор мужчине за фото Гитлера на онлайн-акции «Бессмертный полк»
Фото: twitter.com/mfame_guru

Суд вынес приговор мужчине за фото Гитлера на онлайн-акции «Бессмертный полк»

Ростислав Зубков

Общество

Житель Кемерова Дмитрий Бородаенко выплатит 120 тысяч рублей штрафа за публикацию фотографии Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка». О решении суда рассказали в Следственном комитете РФ.

— Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей, — указано в релизе ведомства.

Ранее мужчина признал свою неправоту на допросе в СК. По данным следствия, Бородаенко не позднее 6 мая 2020-го разместил в открытом доступе на портале «Банк памяти» фотографию Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». В отношении злоумышленника завели уголовное дело о реабилитации нацизма.

Бородаенко не единственный, кто попытался осквернить память предков таким образом. Известно также, что Следком возбуждал уголовные дела о реабилитации нацизма после того, как на сайте «Бессмертного полка» неизвестные опубликовали снимок рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, подписав под ним фамилию полковника Василия Михайловича Алексеева (советский военный деятель, генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза — прим. «ВМ»).

Читайте также: Расследование дел о публикации фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» завершено

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