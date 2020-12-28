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«Запах елки недоступен»: Жигунов признался, что заболел коронавирусом
Фото: Официальная страница Сергея Жигунова в Инстаграм (https://www.instagram.com/p/6Il8ODN91L/)

«Запах елки недоступен»: Жигунов признался, что заболел коронавирусом

Анастасия Волоснова

Звезды

Актер Сергей Жигунов рассказал своим подписчикам в Instagram-аккаунте о том, что заболел коронавирусом. Звезда «Моей прекрасной няни» проведет Новый год в «ковидном» госпитале в Ялте.

Жигунов опубликовал снимки из палаты. На кадрах видны врачи в специальных защитных костюмах и устройство для подачи кислорода.

— Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны, — написал артист в своем посте.

Актер работал в Крыму над новым проектом. Несмотря на коронавирус, он старается мыслить позитивно.

— Я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню, — убежден Жигунов.

Актер выразил благодарность врачам Ялтинского госпиталя на базе Ливадийской больницы. По его словам, госпитализация могла закончиться «неизвестно чем», если бы не квалифицированная помощь врачей.

Подписчики Жигунова пожелали артисту скорейшего выздоровления.

«Смотрите, сколько человек вам послали лучей добра, мы вас будем ждать»; «Сергей, выздоравливайте! А запах мандаринов не изменится»; «Скорейшего выздоровления! Держитесь, Сергей!» — написали поклонники в комментариях.

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