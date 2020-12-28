Систему транспортной безопасности установят в Добрынинском тоннеле
Добрынинский тоннель в Москве будет оснащен системой транспортной безопасности. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
Отмечается, что Добрынинский тоннель находится в столичном районе Замоскворечье. Объект оборудуют системами видеонаблюдения и видеозаписи, которые будут следить за безопасностью дорожного движения.
По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, в тоннеле также установят охранно-пожарную сигнализацию, комплекс технических средств связи и передачи информации. Проектная продолжительность монтажных работ составит один месяц, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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