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Систему транспортной безопасности установят в Добрынинском тоннеле
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Систему транспортной безопасности установят в Добрынинском тоннеле

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Центральный административный округ, район Замоскворечье Карта всех событий

Добрынинский тоннель в Москве будет оснащен системой транспортной безопасности. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Отмечается, что Добрынинский тоннель находится в столичном районе Замоскворечье. Объект оборудуют системами видеонаблюдения и видеозаписи, которые будут следить за безопасностью дорожного движения.

По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, в тоннеле также установят охранно-пожарную сигнализацию, комплекс технических средств связи и передачи информации. Проектная продолжительность монтажных работ составит один месяц, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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