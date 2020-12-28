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За год в Подмосковье построили 17 медицинских учреждений
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

За год в Подмосковье построили 17 медицинских учреждений

Елена Плешивцева

Общество

Семнадцать медицинских учреждений построили в Подмосковье в 2020 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Эти комплексы в регионе были возведены в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

— Среди них 4 поликлиники и 13 фельдшерско-акушерских пунктов. Все объекты построены. Программа выполнена полностью, — уточнил министр Владимир Локтев.

В ведомстве отметили, что современные многопрофильные медицинские центры, предоставляющие высокотехнологичную медицинскую помощь, построили в Одинцове, Подольске, Химках и Мытищах, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Московской области до 2026 года запланировано отремонтировать более 50 домов культуры, передает «Радио 1».

— На 2021–2025 годы мы предусматриваем модернизацию 55 домов культуры. Это одна из самых больших программ модернизации домов культуры в стране, — сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в Северной столице городские власти выделили 1 миллиард рублей для строительства первого этапа Широтной магистрали. В рамках строительства запланировано создание шестиполосной дороги длиной 27,4 километра, сообщает Newinform.

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