Астрономы спрогнозировали мощную солнечную вспышку в 2021 году

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Первая в новом цикле солнечная вспышка высшего балла Х и около 20 слабых магнитных бурь прогнозируется в 2021 году. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Уточняется, что следующий год должен быть спокойным — с умеренным ростом солнечной активности. Специалисты отметили, что новогодние праздники пройдут при комфортной геомагнитной обстановке. В течение двух минувших недель на Солнце не было зарегистрировано ни одной даже слабой вспышки, передает агентство городских новостей «Москва».

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца рассказали, что на конец декабря и январь пришелся период затишья. Исключение могут составлять только околополярные регионы, жители которых иногда встречают Новый год не только под взрывы фейерверков, но и в сполохах полярных сияний.

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