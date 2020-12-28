Онлайн-сервисы для застройщиков стали основой прорыва РФ в рейтинге от Всемирного банка Doing Business

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Эксперты назвали онлайн-сервисы для застройщиков основой прорыва России в рейтинге стран от Всемирного банка Doing Business. Наиболее активно это направление развивается в Москве.

В общем зачете рейтинга Doing Business Всемирного банка Россия поднялась на три строчки, заняв 28-е место из 190 стран, и впервые оказалась на седьмом месте по показателю «подключение к системе электроснабжения». Одной из причин такого роста эксперты называют развитие электронных сервисов.

Москва полностью перевела все госуслуги в сфере строительства в электронный вид задолго до пандемии. Для удобства застройщиков в столице работают различные информационные ресурсы и онлайн-сервисы — например, калькулятор процедур в сфере строительства, кабинет застройщика.

— Работа по переводу госуслуг в строительной сфере в электронный вид ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, — поясняет руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. — Это одна из самых актуальных задач.

Разобраться в госуслугах застройщикам помогают обучающие семинары. Их расписание можно найти на портале «Строим просто», который, как и одноименное мобильное приложение, постоянно модернизируется.

А в начале декабря в столице был представлен обновленный сервис по подключению объектов к инженерным сетям. Теперь он доступен на официальном портале мэра и правительства Москвы (www.mos.ru).

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