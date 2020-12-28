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Самолет Белгород — Москва экстренно сел в Шереметьеве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Самолет Белгород — Москва экстренно сел в Шереметьеве

Кирилл Николаев

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Самолет Superjet 100, выполнявший рейс Белгород — Москва, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за неисправности системы обдува. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 28 декабря.

Отмечается, что посадка прошла успешно. Сведения о пострадавших не поступали.

Данную информацию «Вечерней Москве» прокомментировала заместитель директора департамента общественных связей авиакомпании «Аэрофлот» Татьяна Дудкевич. По ее словам, никаких сообщений о внештатных ситуациях на борту самолета не было.

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