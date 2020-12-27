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Пассажира сняли с рейса Екатеринбург — Москва из-за отказа надеть маску
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Пассажира сняли с рейса Екатеринбург — Москва из-за отказа надеть маску

Никита Абрамов

Транспорт

С самолета авиакомпании «Победа» Екатеринбург — Москва сняли пассажира из-за отказа использовать средства индивидуальной защиты. Об этом сообщила пресс-служба екатеринбургского аэропорта.

— Сегодня с рейса DP-406 Екатеринбург — Москва по решению командира воздушного судна был снят пассажир за невыполнение требований экипажа, — цитирует пресс-службу Интерфакс.

Также сообщается, что в связи с инцидентом вылет рейса был задержан на час.

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